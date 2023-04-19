Резніков підтвердив прибуття ППО Patriot в Україну

Міністр оборони подякував США, Німеччині та Нідерландам, які втілили це в реальність.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України.

Завдяки ним українське небо стане більш захищеним, повідомив міністр у твіттері.

"Наші захисники повітря максимально швидко їх освоїли. І наші партнери дотримали слова", – сказав він, подякувавши США, Німеччині та Нідерландам.

Резніков наголосив, що в серпні 2021 року, під час візиту до США, він просив у союзників надати українцям Patriot, але йому відповіли, що це неможливо. Тепер неможливе стало реальністю. Міністр висловив вдячність німецькому колезі Борису Пісторіусу та Бундесверу, колезі з Нідерландів Кайсі Олонгрен, американському, німецькому і нідерландському народам.

"Ми переможемо разом", – заявив Резніков.

Системи протиповітряної оборони Patriot є одними із найкращих у світі. Залежно від комплектації вони можуть вражати і аеродинамічні, і балістичні цілі. В грудні 2022 Штати ухвалили рішення надати Україні "патріотів". Про рішення оголосили під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Згодом ними вирішили поділитися й Німеччина та Нідерланди. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що дальність ураження Patriot – до 150 км по аеродинамічних цілях. Така ППО зможе прикривати і лінію фронту, і обʼєкти критичної інфраструктури. Рішення про місця їх розташування ухвалюватиме вище військове керівництво України.

Учора Німеччина повідомила, що передала Україні систему "Патріота", але українська сторона це не підтверджувала й не заперечувала.