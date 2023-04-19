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Остін сьогодні говоритиме у Швеції про збільшення постачання зброї України

Раніше очільник Пентагону обговорив війну в Україні з британським колегою.

Остін сьогодні говоритиме у Швеції про збільшення постачання зброї України
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні зустрівся з посадовцями у Швеції, а потім очолить зустріч у форматі “Рамштайн” у Німеччині для координації допомоги Україні.

Про це пише New York Times.

У понеділок очільник Пентагону спілкувався у Вашингтоні зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Воллес висловив оптимізм щодо “імпульсу” на полі бою в Україні, але заявив, що війна, найімовірніше, триватиме й наступного року.

З міністром оборони Швеції Польом Джонсоном Остін говоритиме про “теми, пов’язані з безпекою, що становлять взаємний інтерес, і постачання більшої кількості зброї в Україну”.

Міністри оборони Швеції та США Поль Джонсон та Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG
Міністри оборони Швеції та США Поль Джонсон та Ллойд Остін

Напередодні американський міністр також розмовляв з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим.

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Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 21 квітня на авіабазі Рамштайн. Союзники продовжать координувати зусилля щодо забезпечення українців засобами, необхідними для захисту від Росії. Планується участь міністрів оборони та високопоставлених військових з майже 50 країн з усього світу.

Британська газета Financial Times написала, що Україна на “Рамштайні” закликатиме до термінових поставок зенітних ракет для систем протиповітряної оборони.

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