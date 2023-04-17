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Міністр оборони Олексій Резніков провів розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном

Лідери обговорили ситуацію у сфері безпеки в Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков провів розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном
Фото: EPA/UPG

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила про розмову очільників оборонних відомств США та України.

Про це повідомив Укрінформ.

“Обидва лідери обговорили ситуацію у сфері безпеки в Україні”,- розповіла Сінгх.

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Вона підкреслила, що Остін з нетерпінням очікує засідання групи “Рамштайн” цього тижня.

Також сьогодні, 17 квітня, у Пентагоні запланована зустріч міністрів оборони США й Великобританії.

На ній йтиметься про посилення двосторонніх відносин у сфері оборони, а також про “спільні поточні зусилля з підтримки України”.

Нагадаємо, ЗСУ наносять новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які раніше передали Україні Сполучені Штати Америки.

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