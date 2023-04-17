Міністр оборони Олексій Резніков провів розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила про розмову очільників оборонних відомств США та України.
Про це повідомив Укрінформ.
“Обидва лідери обговорили ситуацію у сфері безпеки в Україні”,- розповіла Сінгх.
Вона підкреслила, що Остін з нетерпінням очікує засідання групи “Рамштайн” цього тижня.
Також сьогодні, 17 квітня, у Пентагоні запланована зустріч міністрів оборони США й Великобританії.
На ній йтиметься про посилення двосторонніх відносин у сфері оборони, а також про “спільні поточні зусилля з підтримки України”.
Нагадаємо, ЗСУ наносять новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які раніше передали Україні Сполучені Штати Америки.