У Міноборони показали БМП Bradley з новим камуфляжем

Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ США.

ЗСУ наносять новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які раніше передали Україні Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото БМП Bradley з новим камуфляжем.

"БМП Bradley приміряють нове вбрання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до Польщі прибули вісім танків Leopard 2 від Канади, які має отримати Україна.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що перші шість танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня.