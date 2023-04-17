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У Міноборони показали БМП Bradley з новим камуфляжем

Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ США.

У Міноборони показали БМП Bradley з новим камуфляжем
Фото: Міноборони

ЗСУ наносять новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які раніше передали Україні Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото БМП Bradley з новим камуфляжем.

"БМП Bradley приміряють нове вбрання", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що до Польщі прибули вісім танків Leopard 2 від Канади, які має отримати Україна.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що перші шість танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня.

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