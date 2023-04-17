У Міноборони показали БМП Bradley з новим камуфляжем

ЗСУ наносять новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які раніше передали Україні Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
Відомство оприлюднило фото БМП Bradley з новим камуфляжем.
"БМП Bradley приміряють нове вбрання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що до Польщі прибули вісім танків Leopard 2 від Канади, які має отримати Україна.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що перші шість танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня.