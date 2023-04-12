Іспанія підтвердила, що перші шість танків Leopard будуть в Україні до кінця квітня

Ще чотири танки вже перебувають у ремонті.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що перші шість танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня.

Про це вона сказала на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає El Pais.

За словами міністерки, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.

"Є ще чотири танки Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - сказала Роблес.

Також вона зазначила, що Іспанія продовжить тренувати українських військових.

Раніше Іспанія вже заявляла, що передасть Україні шість танків Leopard 2A4 у другій половині квітня. Перші шість танків відновили на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра (Севілья).