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У трьох громадах Куп'янського району можуть оголосити евакуацію, - РВА

Йдеться про Вільхуватську, Дворічанську та Петропавлівську громади.

У трьох громадах Куп'янського району можуть оголосити евакуацію, - РВА
Фото: Скрін з відео

Вже найближчими днями може бути ухвалене рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з кількох громад Куп'янського району Харківської області.

Про це заявив на брифінгу голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Конашевич.

"Зараз цей механізм відпрацьовується. Думаю, найближчими днями узгодимо весь ланцюжок відповідальних на кожному етапі і буде ухвалено рішення. Особливо це стосується дітей із батьками", - розповів голова РВА.

Як відзначив Конашевич, в першу чергу йдеться про Вільхуватську, Дворічанську та Петропавлівську громади. Там, згідно з даними райадміністрацій, загалом перебувають близько 100 дітей.

"Стосуватиметься це насамперед трьох громад - Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської, оскільки ці громади розташовані або біля кордону, звідки здійснюються обстріли населених пунктів, або біля лінії зіткнення, де обстріли мають абсолютно хаотичний характер і становлять загрозу", - додав Конашевич.

Зокрема голова РВА не виключив того, що примусова евакуація може торкнутись й Кіндрашівської громади.

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Нагадаємо, що 12 квітня російські окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка. 

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