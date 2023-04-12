Росіяни готують план евакуації працівників "Росатому" на ЗАЕС, - Центр нацспротиву

Їх попередили, що треба надати список родичів та бути готовими виїхати.

Російські загарбники готують план евакуації працівників "Росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначають, що колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому", попередили що незабаром може початись примусова евакуація. Тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

Також відомо, що російські окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали російські паспорти. Так, ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують. Особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "Росатомом".

Нагадаємо, що російські окупанти встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької АЕС.