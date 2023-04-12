​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка Естонії попереджає про спроби Росії вербувати українських біженців

Біженців регулярно допитують шпигунські служби РФ. Людям погрожують, а також їх підкупають.

Розвідка Естонії попереджає про спроби Росії вербувати українських біженців
Фото: wikimedia.org

Російські спецслужби активізували спроби вербувати українських біженців, які прямують до Естонії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт контррозвідки балтійської країни.

Країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

“Вже перебуваючи в уразливому становищі через війну, біженців регулярно допитують російські шпигунські служби, такі як Федеральна служба безпеки, у фільтраційних таборах і на прикордонних пунктах”, − зазначає виидання.

Така “діяльність, ймовірно, активізується в майбутньому”, зазначили у Службі внутрішньої безпеки Естонії.

“Спілкування з біженцями війни продемонструвало силові дії ФСБ проти українців у Росії та на окупованих територіях. ФСБ також систематично працювала над вербуванням біженців із війни, які прибули з Росії, перш ніж вони в'їдуть до Естонії, як шляхом погроз, так і шляхом підкупу”, − йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Згідно зі звітом, російські шпигуни з Служби зовнішньої розвідки і Головного управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації продовжували відвідувати Естонію, “використовуючи різні прикриття”.

Зазначимо, Естонія, яка за останні 15 років засудила 31 особу за співпрацю з іноземними спецслужбами, нещодавно вислала з країни кількох російських дипломатів за звинуваченнями в шпигунстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies