Розвідка Естонії попереджає про спроби Росії вербувати українських біженців

Російські спецслужби активізували спроби вербувати українських біженців, які прямують до Естонії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт контррозвідки балтійської країни.

Країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

“Вже перебуваючи в уразливому становищі через війну, біженців регулярно допитують російські шпигунські служби, такі як Федеральна служба безпеки, у фільтраційних таборах і на прикордонних пунктах”, − зазначає виидання.

Така “діяльність, ймовірно, активізується в майбутньому”, зазначили у Службі внутрішньої безпеки Естонії.

“Спілкування з біженцями війни продемонструвало силові дії ФСБ проти українців у Росії та на окупованих територіях. ФСБ також систематично працювала над вербуванням біженців із війни, які прибули з Росії, перш ніж вони в'їдуть до Естонії, як шляхом погроз, так і шляхом підкупу”, − йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, російські шпигуни з Служби зовнішньої розвідки і Головного управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації продовжували відвідувати Естонію, “використовуючи різні прикриття”.

Зазначимо, Естонія, яка за останні 15 років засудила 31 особу за співпрацю з іноземними спецслужбами, нещодавно вислала з країни кількох російських дипломатів за звинуваченнями в шпигунстві.