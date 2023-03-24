Естонія оголосила про висилку російського дипломата через підозру в підриві безпеки країни

Зокрема, його звинувачують у поширенні пропаганди, яка виправдовує військові дії Росії.

МЗС Естонії сьогодні, 24 березня, оголосило про майбутню висилку з країни співробітника посольства Російської Федерації. За інформацією зовнішньополітичного відомства, цей дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного устрою Естонії.

Про це повідомляє ERR.

"Сьогодні, 24 березня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації і вручило дипломатичну ноту про те, що співробітника російського посольства з дипломатичним статусом, оголошено персоною нон грата", - йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що діяльність цієї особи в Естонії суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини, тому вона має залишити Естонію не пізніше 29 березня.

"Цей дипломат брав безпосередню та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганди, яка виправдовує військові дії Росії, та займався розколом суспільства Естонії", - наголосили в МЗС.

Пізніше міністр іноземних справ Урмас Рейнсалу розповів виданню, що йдеться про консула Олександра Савінова. Те, що саме він робив, Рейнсал розкривати не став.

"Саме по собі це не означає, що Росія не має права направити на його місце нового дипломата, щоб кількість дипломатів відповідала граничній кількості співробітників посольства, тобто восьми. Такий зараз стан речей. Росія застосує свій вплив і гібридні атаки проти всіх країн. Та в інтересах безпеки Естонії їм перешкоджати. Зокрема, перешкоджати і тим атакам, які проводяться під прикриттям формального статусу дипломата", - дав загальний коментар Урмас Рейнсалу.

МЗС РФ на своєму офіційному сайті поки не відреагувало на рішення естонської влади, але в прес-службі російського МЗС російським ЗМІ заявили, що Москва не залишить без відповіді висилку російського дипломата з Естонії.

Зазначається, що відповідно до січневого рішення МЗС Естонії у посольстві РФ у Таллінні з 1 лютого 2023 року можуть працювати лише вісім дипломатів та 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. До цього в російському посольстві працювали 21 дипломат та 23 співробітники без дипломатичного статусу.

У МЗС Естонії раніше зазначили, що таким чином забезпечується паритет із кількістю працівників естонського посольства у Москві.

Нині Естонія не має свого посла в Москві, а Росія не має посла в Таллінні.

Нагадаємо, нещодавно Естонія закликала звільнити росіян з Ради Європи. Росіяни продовжують працювати в раді після виключення з неї Росії.