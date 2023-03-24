Мін'юст США перевіряє, чи Credit Suisse та UBS допомагали російським олігархам уникати санкцій, – Bloomberg

Швейцарські банки Credit Suisse і UBS перебувають під пильною увагою Міністерства юстиції США у межах розслідування справи про те, чи фінансові установи допомагали російським олігархам ухилитися від санкцій.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, банки отримали від уряду США повістки до суду, надіслані ще до поглинання Credit Suisse банком UBS.

Повістки також були надіслані працівникам деяких великих американських банків.

За словами одного з джерел, Мін’юст перевіряє, хто з банківських співробітників мав справу з клієнтами, які потрапили під санкції, і як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років. Ці банкіри та радники можуть надалі суб’єктами розслідування, щоб визначити, чи порушили вони законодавство.

До того, як російське вторгнення в Україну призвело до розширення санкцій, Credit Suisse був відомий тим, що обслуговував заможних росіян. На піку свого розвитку банк керував понад 60 мільярдами доларів для російських клієнтів, які щорічно приносили від 500 до 600 мільйонів доларів доходу для Credit Suisse.

На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами у травні минулого року Credit Suisse утримував для них близько 33 мільярдів доларів, що на 50% більше, ніж у UBS, поприй більший бізнес останнього у сфері управління активами.

Минулого року Міністерство юстиції запустило оперативну групу KleptoCapture, щоб запровадити санкції щодо багатих росіян, які є політичними союзниками президента Володимира Путіна. З того часу уряд США конфіскував низку яхт, приватних літаків та елітну нерухомість.

Минулого місяця США розпочали конфіскацію будинків у Нью-Йорку, Флориді та Хемптоні, які належать підсанкційному олігарху Віктору Вексельбергу.

Кілька осіб також звинуватили у допомозі олігархам приховувати активи – британського бізнесмена Грема Бонем-Картера заарештували в жовтні за звинуваченнями в тому, що він незаконно перерахував 1 мільйон доларів для підтримки майна в США підсанкційного мільярдера Олега Дерипаски. Колишнього високопоставленого агента Федерального бюро розслідувань Чарльз Макгонігал у січні звинуватили у допомозі Дерипасці.

За порушення санкцій США банкам можуть загрожувати серйозні штрафи. У 2014 році BNP Paribas погодилася виплатити майже 9 мільярдів доларів після того, як визнала себе винною за звинуваченнями США в обробці транзакцій для суданських, іранських і кубинських організацій, які потрапили під санкції. У 2019 році Standard Chartered Bank погодився виплатити понад 1 мільярд доларів для врегулювання розслідування Міністерства юстиції, у межах якого колишній співробітник банку визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США проти Ірану.

Коли у вихідні з'явився план порятунку Credit Suisse, UBS висловив загальне занепокоєння щодо можливої юридичної відповідальності свого конкурента. Швейцарський уряд заявив, що гарантує UBS збитки в розмірі до 9 мільярдів франків (9,8 мільярда доларів) внаслідок угоди.

Заступник генерального прокурора США Ліза Монако на початку березня заявила, що міністерство юстиції реагує на «невизначену геополітичну обстановку» посиленням свого підрозділу національної безпеки, який забезпечує дотримання санкцій.

“Корпоративна злочинність і національна безпека перетинаються в небаченій раніше мірі, і департамент переоснащується, щоб впоратися з цим завданням’, – сказала Монако.

Нагадаємо, найбільший банк Швейцарії UBS погодився купити проблемний Credit Suisse за 3,25 мільярда доларів після бурхливих вихідних переговорів за посередництва швейцарських регуляторів, щоб захистити свою банківську систему та спробувати запобігти поширенню кризи на світових фінансових ринках.

Credit Suisse уже кілька років переслідують проблеми у вигляді скандалів, судових справ, витоків інсайдерської інформації та клієнтських даних, відставок топменеджерів.