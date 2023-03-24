Австрія має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні, - Мін’юст Австрії

Мін’юст Австрії наголосив, що імунітету перед МКС не мають навіть глави держав.

Федеральне міністерство юстиції Австрії запевняє, що країна, як учасниця Римського статуту, зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомляє Укрінформ.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - повідомили Укрінформу у відповідь на питання, чи заарештує австрійська влада президента РФ Володимира Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.

Також Австрія нагадала, що раніше, в 2019 році, МКС встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав. В тому випадку йшлось про президента Судану Омара аль-Башира.

В австрійському мін’юсті підкреслили, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний, а безкарності не повинно бути.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Росії.

Пізніше міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за військові злочини, скоєні в Україні, не має обов'язкової сили у його країни.