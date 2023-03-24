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Австрія має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні, - Мін’юст Австрії

Мін’юст Австрії наголосив, що імунітету перед МКС не мають навіть глави держав.

Австрія має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні, - Мін’юст Австрії
Фото: EPA/UPG

Федеральне міністерство юстиції Австрії запевняє, що країна, як учасниця Римського статуту, зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомляє Укрінформ.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - повідомили Укрінформу у відповідь на питання, чи заарештує австрійська влада президента РФ Володимира Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.

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Також Австрія нагадала, що раніше, в 2019 році, МКС встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав. В тому випадку йшлось про президента Судану Омара аль-Башира.

В австрійському мін’юсті підкреслили, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний, а безкарності не повинно бути.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Росії. 

Пізніше міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за військові злочини, скоєні в Україні, не має обов'язкової сили у його країни.

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