Австрія має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні, - Мін’юст Австрії

Федеральне міністерство юстиції Австрії запевняє, що країна, як учасниця Римського статуту, зобов'язана виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС).
Про це повідомляє Укрінформ.
"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - повідомили Укрінформу у відповідь на питання, чи заарештує австрійська влада президента РФ Володимира Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.
Також Австрія нагадала, що раніше, в 2019 році, МКС встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав. В тому випадку йшлось про президента Судану Омара аль-Башира.
В австрійському мін’юсті підкреслили, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний, а безкарності не повинно бути.
Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Росії.
Пізніше міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за військові злочини, скоєні в Україні, не має обов'язкової сили у його країни.