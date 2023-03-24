США ввели нові санкції проти Білорусі: під прицілом - ЦВК, автозаводи і літак Лукашенка

Обмеження, зокрема, застосували щодо БелАЗа і його очільника Сергія Никифоровича та "Мінського автомобільного заводу" і його директора Валерія Іванковича.

США ввели нові санкції проти Білорусі.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

У перелік потрапили автомобільні заводи республіки, ЦВК і її нові члени, а також президентський літак.

"Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу... Ми, як і раніше, покладаємо відповідальністьна режим Лукашенка за придушення ним демократії та підтримку путінської війни", - зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Під санкції потрапили "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ) та його очільник Сергій Никифорович, "Мінський автомобільний завод" і його директор Валерій Іванкович, а також ЦВК Білорусі та семеро її нових членів.

Також у переліку - розкішний літак самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Boeing 737, який належить уряду Білорусі.

"Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків та використовує їх для особистих поїздок. Більше того, Лукашенко використав EW-001PA зі своєю сім'єю та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - зазначили в американському Мінфіні.

Нагадаємо, у січні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.