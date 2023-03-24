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​В Україні розширять будівництво фортифікаційних споруд

На відповідну програму в бюджеті є майже 1 млрд гривень.

​В Україні розширять будівництво фортифікаційних споруд
фортифікаційні споруди, Київщина
Фото: Міноборони,

Кабінет Міністрів на засіданні 24 березня ухвалив постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, на відповідну програму у бюджеті є майже 1 млрд гривень. 

"Обласні військові адміністрації залучені в процес разом із Міністерством оборони та нашими військовими. Результатом буде посилення обороноздатності та безпеки нашої країни", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що її комітет додав до закону норму про те, що не менше 2 млрд грн із Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на будівництво фортифікаційних споруд.

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