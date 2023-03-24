СБУ встановила особи 21 колаборанта окупаційного "МВС" Херсонщини

Їм повідомили про підозри.

Служба безпеки встановила особи і повідомила про підозри 21 колаборанту так званого "МВС" Херсонщини.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники добровільно вступили до створеної агресором "інспекції безпеки дорожнього руху головного управління МВС Херсонської області".

"Перебуваючи на "посадах", зловмисники регулярно супроводжували колони російської військової техніки для "безперешкодного" руху по автотрасах захопленої частини регіону. Також колаборанти охороняли та забезпечували перевезення фейкових бюлетенів до "виборчих дільниць" під час проведення незаконного референдуму", - розповіли в СБУ.

Також підозрювані під контролем російської ФСБ здійснювали підбір "кандидатів" до лав окупаційного органу. Для цього використовували особисті зв’язки, зокрема, серед колишніх правоохоронців.

Зловмисники отримали підозри за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині півдня України, але СБУ вже встановила їхні адреси перебування і маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, четверо організаторів псевдореферендуму на Херсонщині отримали тюремні терміни. А корегувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві проведе за ґратами 11 років