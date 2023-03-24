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Через війну близько 5 млн українців не мають доступу до питної води, - міністр захисту довкілля на конференції ООН

При цьому 70% населення нашої держави можуть залишитися без цього ресурсу внаслідок російських обстрілів.

Через війну близько 5 млн українців не мають доступу до питної води, - міністр захисту довкілля на конференції ООН
Руслан Стрілець під час виступу на конференції ООН "Вода для сталого розвитку"-2023 в Нью-Йорку
Фото: Facebook/Руслан Стрілець

Близько 5 млн українців не мають доступу до питної води через російську агресію на території України. 

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

“Росіяни використовують всі можливі важелі терору на території України, зокрема зневоднення держави. Окупанти не гребують жодними методами, і про це сьогодні знає весь світ”, - написав міністр.

Він зауважив, що через агресію Росії: 

  • 5 млн українців не мають доступу до питної води;
  • 70% населення нашої держави можуть залишитися без води;
  • внаслідок спуску води з Каховського водосховища є загроза виходу з ладу систем охолодження Запорізької АЕС – найбільшої у Європі. Це означатиме можливий сценарій Фукусіми посеред європейського континенту через Росію;
  • Україна втрачає водну інфраструктуру внаслідок постійних ракетних обстрілів. 

Міністр наголосив, що Україні потрібні репарації для повного повоєнного відновлення. Росія має заплатити за кожен зруйнований квадрат землі й кожну забруднену краплю води. 

Нагадаємо, нещодавно заступник генсека ООН повідомив, що держави, що межують з Україною, занепокоєні впливом війни на їхню екологію. Україна оцінює збитки, завдані війною з РФ, у 2 трильйони гривень.

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