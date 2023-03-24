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Україна повернула Росії всіх важкопоранених полонених окупантів

Передача важкопоранених була здійснена в односторонньому порядку. 

Україна повернула Росії всіх важкопоранених полонених окупантів
Поранені російські військові на Луганщині, ілюстративне фото

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення. Були передані полонені, стан яких дозволяв транспортування.

Про це повідомляє сайт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні”, – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що мова йде не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

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“Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення”, – наголосили у штабі.

Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

“Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України”, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті обмінів Україні вдалося повернути з російського полону майже 2 000 своїх громадян. 

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