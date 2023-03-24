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Петиція про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі набрала необхідну кількість голосів

Автор петиції — парамедик Аліна Михайлова, наречена загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

Петиція про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі набрала необхідну кількість голосів
Парк "Аскольдова могила"
Фото: Вікіпедія

Петиція №22/184520-еп від 21 березня цього року до президента України Володимира Зеленського щодо створення Національного пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві набрала 25 тисяч голосів.

Про свідчать дані на сайті президента.

“Звертаюсь до Президента України з ініціативою створити Національний пантеон Героїв України – меморіальний комплекс як сакральне місце пам’яті та консолідації українського народу. У цьому пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, які здійснили героїчні вчинки в боротьбі за Незалежність України”, - йдеться в петиції. 

Зазначається, що у парку Аскольдова Могила споконвіків ховали воїнів та інших видатних особистостей. 

Нагадаємо, 7 березня під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

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