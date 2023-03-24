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Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, є загиблий і поранений (оновлено)

Наслідки уточнюються.

Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, є загиблий і поранений (оновлено)
Су-25УБ, ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Уночі 24 березня росіяни атакували Сумську область винищувачами Су-35. По регіону було випущено понад 10 керованих авіабомб.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він розповів, що росіяни почали атакувати з вечора – випустили по Одещині дві ракети Х-59.

"Атака продовжилася з півночі нашої країни. Близько 10 літаків Су-35 – це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами... Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони", – сказав Ігнат.

За його словами, понад 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області.

"Втрати уточнюються. Напевно, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", – сказав речник Повітряних сил.

Оновлено 9:30. Унаслідок нічної ворожої атаки авіацією на Сумщину постраждала Білопільська громада. Є багато зруйнованих житлових будинків, загиблі та поранені. Про це повідомив у коментарі Суспільному міський голова Білопілля Юрій Зарко. 

“Близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. Були помічені “Шахеди”, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4", – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка знаходилася в житловому будинку. Їй відірвало ногу. В місті багато пошкоджених житлових будинків. 

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли чотири громади Сумщини. Всього було зафіксовано 68 “прильотів” з різних видів зброї.

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