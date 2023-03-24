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Суд заочно арештував екснардепа-втікача Рената Кузьміна

Його підозрюють у державній зраді.

Суд заочно арештував екснардепа-втікача Рената Кузьміна
Ренат Кузьмін
Фото: www.segodnya.ua

Суд заочно арештував колишнього народного депутата Верховної Ради IX скликання (ОПЗЖ) Рената Кузьміна, що втік з України. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

“За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Як відомо, за президентства Януковича Ренат Кузьмін був заступником Секретаря РНБО з 4 жовтня 2013 до 2014, першим заступником Генерального прокурора України (2010–2013).

Народний депутат IX скликання від партії ОПЗЖ. Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

5 жовтня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Кузьміну підозру в державній зраді. Він був оголошений в розшук.

У січні цього року президент своїм указом позбавив Кузьміна громадянства України. У тому ж місяці Верховна Рада позбавила Кузьміна мандата нардепа.

Нагадаємо, у травні 2020 року суд зобов'язав Офіс генпрокурора розслідувати поїздку Медведчука, Кузьміна і Рабіновича у Росію як держзраду. 10 березня 10 депутатів Ради у Москві зустрілися з депутатами Держдуми.

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