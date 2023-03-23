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Росія знову здійснила воєнні злочини, - Боррель

Жозеп Боррель зауважив, що чергові злочини Путін здійснив разом із заявами про “мирне врегулювання”.

Росія знову здійснила воєнні злочини, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія знову здійнила воєнні злочини, маючи на увазі вчорашню ракетно-дронову атаку на Україну. 

Про це він написав у “Твіттері”. 

“Росія знову атакувала Україну іранськими безпілотниками, цілячись по навчальних закладах, і ракетним ударом по житловому будинку в Запоріжжі”, - написав Боррель.

Він зауважив, що саме тоді, коли президент РФ Володимир Путін заявив президенту КНР Сі Цзіньпіню про необхідність “мирного врегулювання”, росіяни знову здійснили воєнні злочини.

 

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні починається дводенний саміт ЄС. На порядку денному – боєприпаси для України. Згоду про спільне придбання мільйона снарядів для української артилерії мають закріпити документально. 

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