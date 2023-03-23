Росія знову здійснила воєнні злочини, - Боррель

Жозеп Боррель зауважив, що чергові злочини Путін здійснив разом із заявами про “мирне врегулювання”.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія знову здійнила воєнні злочини, маючи на увазі вчорашню ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це він написав у “Твіттері”.

“Росія знову атакувала Україну іранськими безпілотниками, цілячись по навчальних закладах, і ракетним ударом по житловому будинку в Запоріжжі”, - написав Боррель.

Він зауважив, що саме тоді, коли президент РФ Володимир Путін заявив президенту КНР Сі Цзіньпіню про необхідність “мирного врегулювання”, росіяни знову здійснили воєнні злочини.

Ukraine has been attacked again by Russia with Iranian drones, targeting educational facilities & a missile attack on a residential building in Zaporizhzhia



Just when Putin expressed need for “peaceful settlement” to President Xi, Russian again commits war crimes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2023

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні починається дводенний саміт ЄС. На порядку денному – боєприпаси для України. Згоду про спільне придбання мільйона снарядів для української артилерії мають закріпити документально.