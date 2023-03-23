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Зросла кількість жертв від російського удару по гуртожитку в Ржищеві

Рятувально-пошукова операція завершена. 

Зросла кількість жертв від російського удару по гуртожитку в Ржищеві
Фото: Офіс генерального прокурора

Унаслідок учорашнього російського удару по Ржищівському професійному ліцею загинули девʼять людей.

Тіло девʼятої жертви виявили рятувальники. Про це повідомили в фейсбуці Головного управління ДСНС України в Київській області. 

"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території  Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих", – йдеться у повідомленні.

Станом на вчорашній вечір кількість знайдених загиблих становила вісім людей, поранених – ще сім. 

Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцея. Тієї ночі ворог вчинив масовану атаку безпілотниками. З 21 апарату сили оборони збили 16. 

Пошкодження, крім Київської, були в Житомирській області – там поцілили в обʼєкт інфраструктури.

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