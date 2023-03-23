​ЗСУ за минулу добу знищили ще 660 російських окупантів, 13 танків та 20 безпілотників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
- танків - 3570 (+13);
- бойових броньованих машин - 6898 (+11);
- артилерійських систем - 2608 (+19);
- РСЗВ - 511 (+2);
- засоби ППО - 273 (+1);
- літаків - 305 (+0);
- гелікоптерів - 290 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20);
- крилаті ракети - 909 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18);
- спеціальна техніка - 273 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.