​ЗСУ за минулу добу знищили ще 660 російських окупантів, 13 танків та 20 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;

танків - 3570 (+13);

бойових броньованих машин - 6898 (+11);

артилерійських систем - 2608 (+19);

РСЗВ - 511 (+2);

засоби ППО - 273 (+1);

літаків - 305 (+0);

гелікоптерів - 290 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20);

крилаті ракети - 909 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18);

спеціальна техніка - 273 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.