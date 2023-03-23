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​ЗСУ за минулу добу знищили ще 660 російських окупантів, 13 танків та 20 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.

​ЗСУ за минулу добу знищили ще 660 російських окупантів, 13 танків та 20 безпілотників
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків - 3570 (+13);
  • бойових броньованих машин - 6898 (+11);
  • артилерійських систем - 2608 (+19);
  • РСЗВ - 511 (+2);
  • засоби ППО - 273 (+1);
  • літаків - 305 (+0);
  • гелікоптерів - 290 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20);
  • крилаті ракети - 909 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18);
  • спеціальна техніка - 273 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.

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