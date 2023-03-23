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На окупованій Донеччині росіяни створили 23 “військкомати”

Колаборант Пушилін у лютому видав указ щодо взяття на облік юнаків 2006 року.

На окупованій Донеччині росіяни створили 23 “військкомати”
Фото: ГУР МО

На окупованих територіях Донецької області росіяни підготували 23 “військокомати” для мобілізації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Так, ще 18 лютого Денис Пушилін, який вважає себе керівником Донеччини, видав указ щодо взяття на облік юнаків 2006 року. Завдання має виконати створені для цього 23 “військкомати”, – йдеться у повідомленні.

Саме ці юнаки, які мають пройти медкомісію до кінця березня, стануть основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб для призову, зазначили у Центрі.

Мобілізація на захоплених землях в будь-якій формі є порушенням 51 ст. Женевської конвенції й фактично цей наказ є доказом чергового злочину окупантів на ТОТ. 

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Нагадаємо, окупанти вербують в окупованому Криму до лав ворожої армії пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

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