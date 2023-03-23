Лавров дезінформує щодо постачання Лондоном снарядів із збідненим ураном Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповсюдив дезінформацію про постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні.

“Постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні стануть подальшим кроком до ескалації. … Постачання таких снарядів Києву скоротять можливості України виробляти якісне продовольство”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна дезінформація – від віцеспікерки Держдуми РФ Ірини Ярової.

“Парламентське розслідування повністю підтвердило, що в Україні під виглядом біолабораторій створювалися військові об’єкти США і НАТО”, – заявила вона.

Окрім того, російські ЗМІ розповсюдили маніпуляцію, цитуючи заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова.

“США розглядають все смертоносніші системи для постачання Києву. … Американські конгресмени не усвідомлюють, яку небезпеку несе постачання касетних боєприпасів Києву”, – заявив він.

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна розповсюдили дезінформацію про те, що США та Європа не хочуть мирних переговорів щодо України.