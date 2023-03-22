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"США та ЄС не хочуть мирних переговорів щодо України", – дезінформація РФ

"Вони просто не дозволяють Києву навіть думати про це”.

"США та ЄС не хочуть мирних переговорів щодо України", – дезінформація РФ

Російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна розповсюдили дезінформацію про те, що США та Європа не хочуть мирних переговорів щодо України.

“США та Європа сповнені бажанням не дозволити вийти на мирні переговори щодо України, вони просто не дозволяють Києву навіть думати про це”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО

Колишній глава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін, перебуваючи на фронті в Запорізькій області, заявив, що “тут орудують регулярні підрозділи польської армії”. 

“Ми бачимо їх за формою одягу, вони одягнені однаково”, – заявив він, проте ця інформація не відповідає дійсності. 

Секретар російського Радбезу Микола Патрушев заявив, що “США і їхні поплічники сіють ненависть до Росії та її народу, нав’язують світові ненависть до росіян”. 

“Для дискредитації Росії США використовують неприкриту брехню та загальні звинувачення, а також постановочні інциденти в Бучі, Маріуполі, Краматорську”, – дезінформує окупант.

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Нагадаємо, проросійські медіа поширюють маніпуляції щодо ситуації в Авдіївці. Раніше МЗС України розвінчало брехню президента Росії про зернову угоду

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