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Розвідувальні дрони США почали літати далі від Криму, – CNN

Адміністрація Байдена прагне “уникнути інциденту, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами”.

Розвідувальні дрони США почали літати далі від Криму, – CNN
Фото: EPA

Сполучені Штати запускають розвідувальні безпілотники далі на південь над Чорним морем після зіткнення російського літака з американським безпілотником MQ-9 Reaper минулого тижня.

Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників.

Таким чином адміністрація президента Джо Байдена прагне “уникнути інциденту, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами”.

Чиновники також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо південної та східної України, намагаючись відтиснути польоти американських безпілотників.

Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив у вівторок, що США продовжують експлуатувати безпілотники у Чорному морі, літаючи у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права.

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Він не уточнив, що чи Сполучені Штати змінили маршрути дронів. “Я не маю наміру, з міркувань оперативної безпеки, вдаватися в деталі маршрутів, місій, часових рамок тощо”, – сказав він на брифінгу.

Водночас один з посадовців зазначив, що вже є “апетит” повернутися до маршрутів ближче до контрольованої Росією території. 

Нагадаємо, станом на 18 квітня окупанти продовжували шукати збитий американський безпілотник у Чорному морі.

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