В Україні запрацює електронна система “Є-риба”

В Україні повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби.

Це передбачено Законом про вдосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, схваленого Верховною Радою 21 березня.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, схваливши закон депутати дали старт масштабній реформі рибної галузі.

Також новий Закон спрощує доступ до ринку та зменшує адміністративне навантаження. Зокрема, оформлення та видача дозвільних документів відбуватиметься в електронній формі.

Серед нововведень – створення Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю “Є-риба”, встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів та посилення контролю за виловом риби.

Крім того, на час воєнного стану спростять продовження оренди водних об’єктів.

“Нововведення сприятимуть відновленню рибної галузі, зростанню конкуренції та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, торік у грудні в Україні вперше за 20 років оновили правила любительського і спортивного рибальства.