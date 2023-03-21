Військовослужбовці ЗСУ розпочали навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Литві

Бійці ЗСУ розпочали чергові військові навчання за межами України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

“У Литві військовослужбовці ЗСУ розпочинають місячні курси зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організовані Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Литви зазначає, що у рамках цієї спільної скандинавської програми цього року заплановано організувати принаймні чотири таких курси.

In Lithuania, soldiers of the Ukrainian Armed Forces are starting a one-month explosive ordnance disposal training course organised by Denmark, Iceland, Norway, Finland, Sweden and Lithuania. Under this joint Nordic programme, we plan to organise at least four courses this year. pic.twitter.com/NoWrL94juo — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) March 21, 2023

Як раніше повідомлялось, литовські снайпери готують снайперів української армії. Під час навчання бійці беруть участь у бойових стрільбах, вивчають тонкощі визначення дистанції, спостереження та маскування.