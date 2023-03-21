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Військовослужбовці ЗСУ розпочали навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Литві

Навчання триватиме місяць.

Військовослужбовці ЗСУ розпочали навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Литві
Фото: Пресслужба Міноборони Литви

Бійці ЗСУ розпочали чергові військові навчання за межами України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

“У Литві військовослужбовці ЗСУ розпочинають місячні курси зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організовані Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою”, - йдеться  у повідомленні. 

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Міноборони Литви зазначає, що у рамках цієї спільної скандинавської програми цього року заплановано організувати принаймні чотири таких курси.

Як раніше повідомлялось, литовські снайпери готують снайперів української армії. Під час навчання бійці беруть участь у бойових стрільбах, вивчають тонкощі визначення дистанції, спостереження та маскування.

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