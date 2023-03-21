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У дисертації новопризначеного міністра освіти Лісового знайшли ознаки плагіату

Оксен Лісовий має намір відправити свою кандидатську дисертацію на декілька авторитетних експертиз.

У дисертації новопризначеного міністра освіти Лісового знайшли ознаки плагіату
Оксен Лісовий
Фото: Вікіпедія

У кандидатській дисертації новопризначеного міністра освіти Оксена Лісового знайшли ознаки плагіату.

Про це йдеться на інтернет-ресурсі українських науковців, які відстоюють академічну доброчесність "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

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Лісовий захистив свою дисертацію з філософських наук у квітні 2012 року. У ній виявили збіги з роботами Я. Арабчука та А. Зуєва, причому в список використаної літератури міністр освіти не вніс посилання на працю Арабчука. 

Автор навіть скопіював одруківку з тексту, який запозичив для своєї роботи. Крім цього, у дисертації виявили багато замін української "і" на англійську "i", що є стандартним способом обманути програму пошуку плагіату.

Фото: скриншот сторінки

Фото: скриншот сторінки

За інформацією на порталі, до захисту Оксен Лісовий у 2011 році, не маючи наукового ступеня, обіймав посаду наукового співробітника Інституту обдарованої дитини НАПН України. А з 2010 р. був директором Національного центру "Мала академія наук України".

Як повідомляє "Українська правда", у Малій академії наук України прокоментували закиди щодо плагіату очільника МОН. У МАН зазначили, що Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.

Також він має намір відправити свою кандидатську дисертацію на декілька авторитетних експертиз.

"У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту", – заявили у Малій академії наук.

Нагадаємо, у 2020-му Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку тодішнього керівника Міносвіти Сергія Шкарлета.

Згодом Шкарлет подав до суду на НАЗЯВО через виявлення плагіату.

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