Зеленський нагородив військових, які захищали Харківщину від росіян

На нараді щодо ситуації на Харківщині йшлося про відновлення деокупованих територій.

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків, де нагородив військових, які захищали Харківщину від окупантів.

Про це Зеленський написав у Телеграм.

"Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України». Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", - написав президент.

На нараді щодо ситуації на Харківщині йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

Зеленський заслухав доповідь військового командування про обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків».

"У місті-герої Харкові нагородив наших героїв, які відзначилися під час оборони Харківщини від агресора. Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте", - додав президент.

Нагадаємо, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах посольства Швеції Марія Ліндгрен-Салтанова у вівторок, 21 березня, відвідали Харків.