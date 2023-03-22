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В Україні арештували майно заводу підсанкційного російського олігарха Шелкова

Службових осіб ТОВ "ВСМПО Титан України",викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

В Україні арештували майно заводу підсанкційного російського олігарха Шелкова
Михайло Шелков
Фото: rucompromat.com

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ТОВ "ВСМПО Титан України", в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Бенефіціарним власником цього товариства є громадянин Росії, наближений до Кремля олігарх Михайло Шелков, проти якого запроваджено санкції.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи  товариства безпідставно сформували витрати на суму понад 155 млн грн по взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності. Таким чином до бюджету не було сплачено податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 40 млн грн.

Окрім того, з'ясовано, що у період 2019-2022 років, директор підприємства, намагався приховати активи, які перебували на балансі товариства.

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За договором купівлі-продажу, обладнання та виробничі потужності заводу для виготовлення титанових труб були продані іншій юридичній особі. У подальшому ці ж спеціальні станки, печі, комп'ютерну техніку, електрообладнання та інше майно, директор отримав в оренду та використовував у виробничій діяльності ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна".

Співробітники БЕБ, на підставі ухвали слідчого судді, наклали арешт на майно та обладнання. 

Нагадаємо, в січні Вищий антикорупційний суд відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.

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