Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення.

З початку 2023 року в Україні засудили 10 бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“З початку року за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України. Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед засуджених – співробітник білоруського КДБ. У складі російської приватної військової компанії “Редут” він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках. Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за “рядового” бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби РБ.

Однак співробітники Служби безпеки “розкололи” зловмисника і здобули від нього інформацію про поставлені завдання.

Ще один білоруський найманець отримав реальний термін ув’язнення. Цього разу зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії “Вагнер” з позивним “Заспа”. У липні минулого року він незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ.

Також за ґратами проведе громадянин РФ, який у складі групи вогневої підтримки батальйону “Сомалі” обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області.

Крім цього, засуджено бойовика, який ще у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу “народної міліції “ЛНР”. Як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню “Град”.

Цих та інших зловмисників суд визнав винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

111 (державна зрада);

258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

447 (найманство).

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