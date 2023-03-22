Країни глобального півдня треба переконувати не підтримувати Росію, - Моравецький

Польща та Японія збираються продовжувати боротися за підтримку Україна на світовій арені.

Сьогодні, 22 березня, у Варшаві прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда з главою польського уряду Матеушем Моравецьким обговорили питання, яким чином переконувати країни глобального півдня не підтримувати Росію, зокрема у питанні агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Глава польського уряду зазначив, що обидві країни добре усвідомлюють загрозу російського імперіалізму для безпеки у світі. Він підкреслив, що Польща і Японія межують з Росією з двох протилежних сторін, але чудово розуміють “загрозу, яку становить російський імперіалізм для миру у світі та міжнародного порядку”.

Він подякував японському колезі за його візит до Києва, що свідчить про підтримку Токіо незалежності України.

За словами Моравецького, нині народжується новий геополітичний лад, відтак країни, які мають однаковий погляд на мир у світі, зокрема як Польща та Японія, повинні діяти спільно.

Він звернув увагу, що візит глави КНР Сі Цзіньпіна до Hосії “викликає занепокоєння, оскільки вісь Росія-Китай є небезпечною”.

“Ми намагаємося переконувати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці”, - констатував Моравецький.

За його словами, на сьогодні надзвичайно важливо, аби російську агресивну політику розуміли країни глобального півдня.

“Ми з прем'єром Японії багато говорили про те, як показувати цю російську політику у країнах світу, на глобальному півдні, щоб там не було підтримки Росії”,- підкреслив польський прем’єр.

Своєю чергою Кішіда зауважив, що це перший візит прем’єра Японії до Польщі за останні 10 років. Він подякував Польщі за надання допомоги Україні у світлі російської збройної агресії.

Прем’єр Японії підкреслив, що для припинення війни Росії проти України необхідна єдність країн, які мають схожі погляди на цю агресію, а також “продовження накладення жорстких санкцій проти Росії і подальша підтримка України”.

Кішіда нагадав, що напередодні він відвідав Київ, де задекларував солідарність Токіо з Києвом. Він запевнив, що Японія, яка цього року головує в G7, “і надалі співпрацюватиме з Польщею та всією міжнародною спільнотою і проявлятиме лідерство у підтримці України”.

Кішіда наголосив на необхідності зміцнення стратегічного партнерства з Польщею у багатьох питаннях, зокрема безпеки, економічного та енергетичного співробітництва.

Він також зазначив, що Японія поглиблюватиме співпрацю з Вишеградською групою, Бухарестською дев’яткою та Ініціативою Тримор’я.

Японський прем’єр повідомив, що з огляду на зростаюче навантаження, яке лягає на Польщу через тривалу агресію Росії проти України, Японія сприйматиме РП як офіційного отримувача допомоги на розвиток, попри те, що країна добре розвивається в економічному плані.

Нагадаємо, Японія надасть Україні 30 млн доларів на нелетальне озброєння. Ще 470 млн доларів буде виділено для енергетичного сектору та інших галузей.