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ЄС направить до Молдови цивільну місію для захисту від гібридних атак, - Боррель

ЄС хоче направити експертів, які консультуватимуть країну, зокрема, щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.

ЄС направить до Молдови цивільну місію для захисту від гібридних атак, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Євросоюз направить цивільну місію до Молдови, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам.

Про це повідомляє NewsMaker. 

“Ми хочемо систематично застосовувати модель "навчання та оснащення" до наших цивільних місій, а не лише "навчання". Цей підхід вже дав добрі результати в Нігері та Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію до Молдови, щоб зміцнити здатність країни протистояти гібридним загрозам”, — сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на Міжнародному форумі з партнерства у сфері оборони та безпеки імені Робера Шумана, який проходить у Брюсселі.

Раніше німецьке видання WELT AM SONNTAG із посиланням на свої джерела в дипломатичних колах писало, що ЄС планує направити до Молдови цивільну місію, щоб допомогти країні створити ефективну безпекову сферу. Як стверджують джерела видання, нова місія розпочне роботу на початку літа.

У рамках місії адміністративний персонал із країн ЄС, насамперед із сфери юстиції, поліції та митниці, консультуватиме Молдову про те, як створити ефективний сектор безпеки. Крім того, ЄС хоче направити експертів, які консультуватимуть країну щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.

Нагадаємо, у ЄС закликали накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові та Грузії. Обмеження хочуть накласти на тлі зростання побоювань втручання РФ.

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