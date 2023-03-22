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У травні в Греції відбудуться загальні вибори

Чотирирічний термін повноважень консервативного уряду закінчується в липні.

У травні в Греції відбудуться загальні вибори
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

У травні в Греції відбудуться загальні вибори. Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в телевізійному інтерв'ю у вівторок, пише Reuters.

Чотирирічний термін повноважень консервативного уряду закінчується в липні, і багато хто очікував, що Міцотакіс призначить вибори на початку квітня.

Опитування громадської думки показують, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшується після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.

Аварія, під час якої лоб у лоб зіткнулися пасажирський і вантажний поїзди, забрала життя 57 людей і викликала обурення та масові протести проти стандартів безпеки на залізниці.

“Я можу з упевненістю сказати вам, що вибори відбудуться в травні”, – сказав Міцотакіс в інтерв'ю Alpha TV, яке стало його першим після катастрофи.

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Протестувальники звинувачують нинішній уряд, а також попередні уряди останнього десятиліття в тому, що вони закривали очі на неодноразові заклики профспілок щодо катстрофічної ситуації на залізниці – спадщини декади фінансової кризи в Греції, яка закінчилася в 2018 році.

Уряд заявляє, що причиною аварії стала “людська помилка”, затримано чотирьох залізничників.

Нагадаємо, вже сьогодні у Греції залізниця має почати відновлення роботи, яке відбуватиметься в п’ять етапів з п’ятиденним перервами між ними.

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