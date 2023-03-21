Польська опозиція ризикує програти парламентські вибори у жовтні через розбіжності, – опитування

Тільки коли опозиція балотуватиметься спільно, вона зможе отримати достатню кількість місць для формування уряду.

Опозиційні партії Польщі навряд чи скинуть правлячу коаліцію “Право і справедливість”, якщо вони не вирішать разом брати участь у парламентських виборах, які заплановані на жовтень.

Про це свідчать результати опитування громадської думки від Kantar Public, опублікованих Gazeta Wyborcza, пише Bloomberg.

Опитування є тривожним дзвінком для опозиції, яка місяцями намагалася відкинути свої розбіжності та кинути ефективний виклик уряду.

“У нас закінчується час”, – сказав у понеділок депутат від Громадянської платформи Ян Грабєц Radio Zet. За його словами, досягнення угоди між опозиційними партіями – “питання днів або тижнів”, а будь-які спроби знайти спільну мову пізніше “не викликатимуть довіру наших виборців”.

Чотири головні партії – “Громадянська платформа”, “Ліві”, “Польща 2050” і Польська селянська партія – не наберуть більшості в нижній палаті парламенту у разі, якщо вони балотуватимуться окремо або в менших альянсах.

Тільки коли опозиція балотуватиметься спільно, вона зможе набрати 50,9% голосів та отримати достатню кількість місць для формування уряду після виборів.

Альянс “Право і справедливість” показав хороші результати у недавніх опитуваннях. Цьому сприяло обурення документальним фільмом про покійного Папу Івана Павла II та його фокусом на обороні на тлі війною в Україні.

Водночас опозиції досі не вдалося отримати вигоду з кризи вартості життя в Польщі та нездатності уряду покласти край сварці з Європейським союзом через “відступ від демократії та верховенства.

Нагадаємо, у лютому Європейська комісія подала до суду на Польщу через порушення законодавства ЄС. Брюссель каже, що Конституційний суд країни "більше не відповідає вимогам незалежного та неупередженого суду".