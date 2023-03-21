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У Нью-Йорку звели барикади навколо суду, який розглядає справу Трампа

У суботу Трамп закликав симпатиків у соціальних мережах протестувати проти його можливого арешту.

У Нью-Йорку звели барикади навколо суду, який розглядає справу Трампа
Фото: ЕРА/UPG

Влада звела барикади навколо будівлі суду на Манхеттені у той час, коли Нью-Йорк готується до можливого висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу у справі про ймовірний підкуп порнозірки Стормі Деніелс під час його кампанії 2016 року.

Про це пише Reuters.

Це може бути перша в історії кримінальна справа проти президента США. У суботу Трамп закликав симпатиків у соціальних мережах протестувати проти його можливого арешту.

Трамп заявив, що його прихильники можуть вдатися до насильства, подібного до нападу на Капітолій США у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Однак, побоюючись потрапити в пастку, кілька ультраправих масових груп вирішили не прислухатися до його заклику, кажуть аналітики з питань безпеки.

Велике журі, яке заслухало подальші свідчення в понеділок, може висунути обвинувачення вже цього тижня. 

Фото: ЕРА/UPG

У понеділок велике журі заслухало свідка, адвоката Роберта Костелло, який сказав, що колишній агент Трампа Майкл Коен займався виплатою грошей без участі Трампа.

Обвинувачення може завадити спробі Трампа боротися за крісло президента Сполучених Штатів. Близько 44% республіканців вважають, що він повинен вийти з президентської гонки, якщо йому пред'являть звинувачення.

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Нагадаємо, Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що “очікує на арешт” у вівторок, 21 березня.

Прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп написав про “витік інформації” з офісу окружного прокурора Манхеттена у Нью-Йорку, що вказує на його арешт.

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