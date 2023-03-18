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Трамп заявив, що очікує на арешт 21 березня

Він закликав своїх прихильників протестувати.

Трамп заявив, що очікує на арешт 21 березня
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що «очікує на арешт» у вівторок, 21 березня. 

Як пише Associated Press, у своїх постах Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп написав про «витік інформації» з офісу окружного прокурора Манхеттена у Нью-Йорку, що вказує на його арешт.

Трамп знову заявив про «вкрадені» президентські вибори 2020 року і закликав своїх прихильників «повернути нашу націю». Подібне він казав 6 січня 2021 року, коли його виборці штурмували Капітолій.

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Нагадаємо, що торік у грудні Спеціальний комітет нижньої палати Конгресу США звернувся до Міністерства юстиції з проханням пред'явити експрезиденту Дональдові Трампу чотири кримінальні обвинувачення.

2 березня Міністерство юстиції США заявило, що експрезидента Дональда Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію.

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