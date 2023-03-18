Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
ГоловнаСвіт

Національні збори Франції розглянуть резолюції про недовіру уряду

Для винесення вотуму недовіри потрібно 287 голосів. 

Національні збори Франції розглянуть резолюції про недовіру уряду
Протести проти пенсійної реформи у Франції
Фото: ЕРА/UPG

Учора після ухвалення суперечливої пенсійної реформи без голосування у парламенті опозиційні партії Франції внесли два вотуми недовіри уряду.

Про це пише Euronews.

Згідно з повідомленням, ультраправа партія “Національне об'єднання” (RN) Марін Ле Пен подала на розгляд Національної асамблеї (нижня палата парламенту Франції) питання про недовіру уряду. Іншу резолюцію подала група незалежних депутатів і представників заморських територій (LIOT). Депутатка Лор Лавалетт зазначила, що всі подані пропозиції недовіри будуть проголосовані.

Для винесення вотуму недовіри уряду потрібна абсолютна більшість членів Національних зборів, тобто 287 голосів. Ліва коаліція налічує 149 депутатів, праві з "Національного об'єднання" мають 88 депутатів, а LIOT – налічує лише 20 депутатів.

Голосування за обидві пропозиції Національними зборами Франції ймовірно відбудеться 20 березня. У разі його провалу пенсійна реформа буде ухвалена.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, вчора у Парижі були затримані 200 людей, що протестували проти пенсійної реформи. Обурення французів викликало рішення президента Еммануеля Макрона проштовхнути пенсійну реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Після оголошення про це тисячі протестувальників у різних містах вийшли на вулиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також