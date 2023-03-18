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За потреби Генсек ООН Гутерреш не виключає зустрічі з Путіним

У секретаріаті ООН вирішили не коментувати рішення Міжнародного кримінального суду.

За потреби Генсек ООН Гутерреш не виключає зустрічі з Путіним
Фото: ЕРА/UPG

У апараті ООН відреагували на ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, котрий видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо, як і раніше, вважати, що генеральний секретар буде говорити з тим, з ким йому потрібно поговорити, щоб вирішити питання, які стоять перед ним", – зазначив речник офісу генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Він зазначив, що "Міжнародний кримінальний суд є незалежним від Секретаріату (ООН), і ми не коментуємо його рішення".

Крім того, Дюжаррик не дав чіткої відповіді на питання, чи гарантуватиме Гутерреш безпеку Путіну під час участі у заходах ООН, котрі відбуваються на території держав-підписантів Римського статуту.

Як раніше повідомлялось, головний прокурор МКС Карім Хан вважає, що колись президента РФ Володимира Путіна можуть судити.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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