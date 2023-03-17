Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Це історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави.

Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України.

“Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка. Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту”, - розповів Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський відзначив бійців наших спеціальних підрозділів, зокрема 8-й полк ССО, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті.

“Дякую всім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину. Окрема вдячність – нашим “морським котикам”, Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний “мінус” у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах”, - наголосив президент.

Також він подякував воїнам СБУ, зокрема із підрозділу “Альфа”, з груп “Білі вовки” та “Кусто”, з 13-го управління військової контррозвідки СБУ.

Згадав президент і бійців ГУР МО та воїнів Інтернаціонального легіону.

“Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Словаччини. Подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки – МіГи, які працюватимуть заради безпеки і України, і всієї Європи. Домовилися продовжити наш безпековий діалог – в Україні”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.