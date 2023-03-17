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У Миколаївській області водій трактора підірвався на міні

Зараз поранений перебуває в лікарні. 

У Миколаївській області водій трактора підірвався на міні

Після деокупації російські міни продовжують завдавати шкоди здоров’ю українців.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

“Сьогодні в селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора”, – написав він.

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Шайхет уточнив, що чоловік приїхав підготувати землю до сівби, і отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості. 

Зараз поранений перебуває в лікарні. 

Начальник поліції Миколаївщини бути максимально обережними та звертатись до поліції у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Чернігівській області трактор ЮМЗ наїхав на міну, ймовірно, танкову ТМ-72. Водій отримав поранення.

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