У Миколаївській області водій трактора підірвався на міні

Зараз поранений перебуває в лікарні.

Після деокупації російські міни продовжують завдавати шкоди здоров’ю українців.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

“Сьогодні в селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора”, – написав він.

Шайхет уточнив, що чоловік приїхав підготувати землю до сівби, і отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості.

Зараз поранений перебуває в лікарні.

Начальник поліції Миколаївщини бути максимально обережними та звертатись до поліції у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Чернігівській області трактор ЮМЗ наїхав на міну, ймовірно, танкову ТМ-72. Водій отримав поранення.