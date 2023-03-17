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Росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України, є нова в Енергодарі

Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

Росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України, є нова в Енергодарі
Фото: slovoidilo.ua

Російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області. 

"Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

Раніше правоохоронці та влада Херсонщини оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.

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