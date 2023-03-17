Росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України, є нова в Енергодарі

Російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

"Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

Раніше правоохоронці та влада Херсонщини оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.