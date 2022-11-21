У підвалі затриманих били і катували електричним струмом за відмову співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці та влада Херсонщини оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.

Як розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, у підвалі били і катували електричним струмом затриманих, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці вилучили засоби, які росіяни використовували для катувань. На підлозі знайшли сліди крові жертв.

"Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою", - додав Янушевич.

У Нацполіції зазначили, що встановлюють осіб, які перебували в СІЗО, а також росіян, які причетні до звірств.

Нагадаємо, прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення Херсона окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.