Правоохоронці та влада Херсонщини оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.
Як розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, у підвалі били і катували електричним струмом затриманих, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.
Правоохоронці вилучили засоби, які росіяни використовували для катувань. На підлозі знайшли сліди крові жертв.
"Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою", - додав Янушевич.
У Нацполіції зазначили, що встановлюють осіб, які перебували в СІЗО, а також росіян, які причетні до звірств.
Нагадаємо, прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення Херсона окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.