Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО

У підвалі затриманих били і катували електричним струмом за відмову співпрацювати з окупантами.

Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Фото: скріншот відео

Правоохоронці та влада Херсонщини оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.

Як розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, у підвалі били і катували електричним струмом затриманих, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці вилучили засоби, які росіяни використовували для катувань. На підлозі знайшли сліди крові жертв.

"Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою", - додав Янушевич.

У Нацполіції зазначили, що встановлюють осіб, які перебували в СІЗО, а також росіян, які причетні до звірств.

Нагадаємо, прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення Херсона окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також