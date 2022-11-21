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​"Український свідок" оприлюднив кадри зі знищеного майже вщент села на Херсонщині та свідчення жителів про російську окупацію

Із двох тисяч жителів нині в населеному пункті залишилася десята частина.

​"Український свідок" оприлюднив кадри зі знищеного майже вщент села на Херсонщині та свідчення жителів про російську окупацію
Фото: скріншот відео

"Український свідок" оприлюднив кадри зі знищеного майже повністю села Осокорівка, що на сході Херсонщини.

Росіяни зруйнували в населеному пункті майже 80% інфраструктури. 

Щодо жителів, то до початку повномасштабного вторгнення Росії в Осокорівці мешкало майже дві тисячі людей. Тепер залишилася тільки десята частина.

Під час окупації в селі перебували буряти. Місцеві розповідають - як тільки окупанти наближалися до їхніх домівок, доводилося втікати.

Будинки і подвір'я села - понівечені від обстрілів. У помешканнях, де залишилися господарі, вікна довелося закривати плівкою замість скла.

Загарбники також займалися мародерством. Награбоване складали у декількох приміщеннях в Осокорівці. Сховок знайшли українські бійці під час визволення населеного пункту.

Нагадаємо, після деокупації в частині Осокорівки відновили електропостачання, а також водопостачання. Також жителям пообіцяли привезти будівельні набори для проведення ремонтів.

У ніч на 1 листопада під російські обстріли в області потрапили прилеглі до правого берега Дніпра села Львове, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка.

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