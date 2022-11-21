Окупанти обмежать доступ експертам МАГАТЕ на ЗАЕС

Гендиректор Росенергоатома Ренат Карчаа заявив про те, що окупанти не допустять експертів МАГАТЕ, якщо “об’єкт не матиме нічого спільного з ядерною безпекою”.

Про це пише у Telegram Енергоатом.

Зазначається, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наполягає на проведенні оцінки пошкоджень на Запорізькій АЕС, яка була обстріляна на минулих вихідних.

На цю пропозицію радник генерального директора Росенергоатома Ренат Карчаа в коментарі російським ЗМІ заявив: “Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено”.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада і вранці 20-го співробітники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чули понад 10 вибухів і бачили стовп диму. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що вибухи пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі з них лунали біля реакторів.