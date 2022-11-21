Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обмежать доступ експертам МАГАТЕ на ЗАЕС

Рафаель Гроссі має намір провести оцінку пошкоджень після останнього обстрілу Запорізької АЕС.

Окупанти обмежать доступ експертам МАГАТЕ на ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Гендиректор Росенергоатома Ренат Карчаа заявив про те, що окупанти не допустять експертів МАГАТЕ, якщо “об’єкт не матиме нічого спільного з ядерною безпекою”.

Про це пише у Telegram Енергоатом.

Зазначається, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наполягає на проведенні оцінки пошкоджень на Запорізькій АЕС, яка була обстріляна на минулих вихідних.

На цю пропозицію радник генерального директора Росенергоатома Ренат Карчаа в коментарі російським ЗМІ заявив: “Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено”.

 

Нагадаємо, ввечері 19 листопада і вранці 20-го співробітники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чули понад 10 вибухів і бачили стовп диму. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що вибухи пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі з них лунали біля реакторів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також