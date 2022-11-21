МАГАТЕ опублікувало деталі учорашніх обстрілів ЗАЕС: деякі вибухи лунали біля реакторів

Обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції, що тривали цими вихідними, пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі вибухи лунали біля реакторів, йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Він описав цей обстріл як один із найбільш інтенсивних за останні місяці.

Згідно з даними агентства, обстріл почався в суботу, 19 листопада, близько 18 години. Після затишшя він поновився в неділю о 9:15. Тоді протягом 40 хвилин відбулися десятки вибухів.

Рівень радіації, за оцінкою інспекторів, у нормі. Зовнішні джерела живлення, які вже виходили з ладу багато разів, зараз не постраждали. Працівники станції натомість повідомили, що ушкодження зафіксовані в багатьох місцях, включно з будівлею радіоактивних відходів та сховища, спринклерних систем ставка-охолоджувача, електрокабеля до одного з реакторів, резервуарів для зберігання конденсанту та мосту між реактором і допоміжним обладнанням.

"Знову ж таки, нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було", – заявив Гроссі.

Він додав, що обстріли підійшли до системи ядерної безпеки небезпечно близько: "метри, а не кілометри". Гроссі зазначив, що, однак, прямого впливу на ключові системи ядерної безпеки і безпеки станції не було, але це "гра з життями багатьох людей".

За даними української Державної інспекції ядерного регулювання, внаслідок обстрілів, за попередніми оцінками, пошкоджено естакади зв’язку зі спецкорпусами, баки запасу хімічно знесоленої води, системи продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання станції.

Нагадаємо, цими вихідними на території ЗАЕС знову почалися обстріли.

За два дні до них Рада керуючих МАГАТЕ в своїй резолюції закликала Росію вивести війська та інший російський персонал з Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ наголосило на необхідності відмови від необґрунтованих претензій на володіння станцією і припиненні будь-яких дій на українських ядерних обʼєктах.

ЗАЕС була захоплена на початку березня. Окупанти чинять тиск на персонал, схиляючи людей до співпраці з засланими на станцію працівниками Росатому. За період захоплення станція декілька разів знеструмлювалася, що ставило під загрозу ядерну безпеку.