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Росіяни облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині

У в’язниці утримують і піддають тортурам українців.

Росіяни облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська облаштували катівню на базі відпочинку в Стрілковому Генічеського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 22 листопада.

Зазначається, що в катівні утримують та піддають тортурам громадян України всупереч всім нормам Міжнародного гуманітарного права, законам та звичаям ведення війни.

Також російські окупанти постійно обстрілюють звільнені населені пункти Херсонської області. Протягом доби 21 листопада зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали Антонівку, Зеленівку, Комишану та Музиківку.

Нагадаємо, у Херсоні прокурори органів прокуратури Херсонської області встановили місця катівень, які росіяни облаштували у чотирьох будівлях. 

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