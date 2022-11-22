У четвер синоптики прогнозують підвищення температури

22 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ.

У вівторок, 22 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Температура вдень 7-12°; на решті території без опадів, у північних та центральних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3° морозу до 4° тепла.

В середу вночі у східних, вдень у західних областях дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів; температура вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, у східних та південних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

В четвер в Україні, крім східної частини, дощ, місцями з мокрим снігом; очікується підвищення температури на 2-5°.22-24 листопада в Україні, крім півдня та сходу, на дорогах подекуди ожеледиця, вночі в більшості областей місцями туман.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.