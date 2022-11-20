Понеділок в Україні буде сніжним, на дорогах – ожеледиця

На південному сході та крайньому заході без опадів.

У понеділок, 21 листопада в Україні буде хмарно, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів.

В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму до 20°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.