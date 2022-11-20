Понеділок в Україні буде сніжним, на дорогах – ожеледиця

У понеділок, 21 листопада в Україні буде хмарно, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів.
В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.